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ЕС осудил удары Сирии по турецким военнослужащим в Идлибе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза в Совете Безопасности ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе и призвали к прекращению военной эскалации в регионе.

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"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие войска, действующие в Идлибе, и выражаем нашу солидарность с Турцией", - зачитал перед началом экстренного заседания СБ по Идлибу постпред Бельгии при ООН, председатель Совета в феврале Марк Пекстен совместное заявление Германии, Франции, Бельгии и Эстонии.

Страны ЕС потребовали "прекращения сирийской военной кампании, проводимой при поддержке России" и заявили о поддержке "призыва со стороны генсекретаря ООН к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа".

Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен также заявил о необходимости "предотвратить дальнейшую эскалацию и без того уже опасной ситуации".

"Мы шокированы гибелью турецких военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования правительству Турции и народу. Сирия и Россия должны незамедлительно прекратить наступательную операцию. Россия должна поставить в центр сирийский народ и безопасность региона", - заявил он, выступая на заседании Совета.

В ночь на пятницу в сирийской провинции Идлиб вновь обострилась обстановка. В результате налетов ВВС Сирии погибли более 30 турецких военных, Турция ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее Анкара заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных.

ЕС Сирия Идлиб Турция Германия Франция Бельгия Эстония

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