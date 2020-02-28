Путин и Эрдоган в телефонном разговоре согласились встретиться и обсудить Идлиб

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре условились провести встречу для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"В ходе телефонной беседы президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин согласились обсудить Идлиб лицом к лицу", - приводит его слова агентство "Анадолу".

В пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Эрдоган в телефонном разговоре высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии и обсудили возможность встречи.

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран также обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 гг. "Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками", - подчеркнули в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, уточнили в пресс-службе.

Ранее 28 февраля турецкие чиновники сообщили, что сирийский авиаудар в Идлибе привел к гибели 33 турецких военных. После этого Анкара нанесла ответные удары по позициям армии Сирии в регионе.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" заявили, что под огонь сирийской армии в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов. Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента, отметили в военном ведомстве.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее сообщили о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. "Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией", - цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ.