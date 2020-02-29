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В Кабо-Верде моряки из РФ получили до 12 лет тюрьмы за контрабанду 9 тонн кокаина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Кабо-Верде приговорил российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде кокаина на судне ESER в январе 2019 года, к реальным срокам лишения свободы, сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер на своей странице во "Вконтакте".

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"Сегодня суд вынес решение: все наши моряки признаны виновными и им определена мера наказания: капитану Котловскому 12 лет лишения свободы, всем остальным членам экипажа по 10 лет!" - написал он.

Депутат отметил, что моряки признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков, обвинения в участии в организованном преступном сообществе сняты. Он назвал приговор "излишне суровым".

1 февраля 2019 года стало известно о задержании в порту Прая (Кабо-Верде) сухогруза ESER с российскими моряками, на судне было обнаружено более 9 тонн кокаина. ESER, следовавший в Марокко под флагом Панамы, вошел в порт Праи в связи со смертью на борту члена экипажа. Местные правоохранительные органы обыскали судно, поскольку у них была наводка, что на борту могут перевозиться запрещенные вещества.

По подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны, а затем арестованы 12 российских моряков. Россияне не признали вину.

Судебный процесс в столице Кабо-Верде - городе Прая начался в конце января текущего года.

Один из моряков, Сергей Животов, умер после долгой болезни, не дожив до суда. 26 января его тело было доставлено в Москву, чтобы затем родственники могли его захоронить в Вологде.

Кабо-Верде Россия ESER Алексей Веллер

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