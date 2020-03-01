Власти Москвы подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время в московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус, однако подтвержденных случаев заболевания в городе не было, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Пациент находится в инфекционной больнице №1. Он проходит комплекс диагностических мероприятий. Собеседник агентства подчеркнул, что до получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен.

По его словам, на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких человек. Но ни у кого из них диагноз не подтвердился.