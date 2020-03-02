Казахстан запретит въезд в страну гражданам Ирана из-за коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Казахстан 5 марта намерен сократить количество авиарейсов с Азербайджаном из-за коронавируса COVID-19 и ввести временный запрет на въезд в страну для граждан Ирана, где наблюдается вспышка заболевания, сообщил глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев объявил, что с 5 марта рейсы в Баку из Нур-Султана будут приостановлены, полеты из Алматы в Баку ограничены с пяти до одного в неделю, Актау - Баку - с семи рейсов до одного в неделю.

"В связи с этим, пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат билетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме", - добавил он.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил о необходимости приостановить выдачу виз гражданам стран, где наблюдается рост зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Также он поручил ограничить регулярные рейсы в такие страны, приостановить выдачу разрешений на привлечение иностранных работников из стран с коронавирусом.

Кроме того, он поручил членам кабмина рассмотреть возможность переноса крупных международных мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан контролирует ситуацию с распространением COVID-19 за рубежом и в случае ее ухудшения будет решать вопрос с эвакуацией.

По его информации, в странах с "высоким эпидемиологическим риском" сейчас находятся более 95 тыс. казахстанских граждан. Из них 35 тыс. - в Южной Корее, 40 тыс. - в США, 5,1 тыс. - в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 тыс. - в Германии, 3 тыс. - в Великобритании, 1,8 тыс. - в Италии, 1 тыс. - во Франции.

"Большинство из них - студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений, их семьи, туристы и бизнесмены. В случае ухудшения эпидситуации своевременно будет рассматриваться вопрос об эвакуации", - отметил Тлеуберди.

По всему миру новым коронавирусом заражены уже более 88 тысяч человек, большинство из них - свыше 80 тысяч - приходятся на Китай, где в декабре и началась вспышка заболевания.