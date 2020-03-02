До 26 человек выросло число жертв коронавируса в Южной Корее

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 26 человек, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

Ранее поступали данные о 22 жертвах.

Общее число заболевших в стране составляет 4 212 человек. В Сеуле выявлен 91 случай заражения новым типом коронавируса.

Между тем, уже 80 стран и регионов ввели ограничения на въезд на их территорию из Южной Кореи из-за распространения коронавируса. Некоторые из этих стран полностью запретили въезд для тех, кто в последние две недели посещал Южную Корею. Другие страны в обязательном порядке отправляют приехавших на карантин.

Однако южнокорейские власти призывают зарубежные страны не вводить дополнительные ограничения на въезд, подчеркивая, что предпринимаются все действия для недопущения распространения коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев.

Всего в мире зарегистрировано 3 044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2 912.