Поиск

До 26 человек выросло число жертв коронавируса в Южной Корее

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 26 человек, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

Ранее поступали данные о 22 жертвах.

Общее число заболевших в стране составляет 4 212 человек. В Сеуле выявлен 91 случай заражения новым типом коронавируса.

Между тем, уже 80 стран и регионов ввели ограничения на въезд на их территорию из Южной Кореи из-за распространения коронавируса. Некоторые из этих стран полностью запретили въезд для тех, кто в последние две недели посещал Южную Корею. Другие страны в обязательном порядке отправляют приехавших на карантин.

Однако южнокорейские власти призывают зарубежные страны не вводить дополнительные ограничения на въезд, подчеркивая, что предпринимаются все действия для недопущения распространения коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев.

Всего в мире зарегистрировано 3 044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2 912.

Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Южная Корея

Новости по теме

Новости

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Сирийские военные в Идлибе вновь выбили боевиков из стратегически важного города

СКР завел дело на украинских силовиков за преследование российских следователей

Новый коронавирус в Китае

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

В ВОЗ сочли эффективными меры РФ по борьбе с коронавирусом

Свыше 300 военных ЦАХАЛа поместили на карантин из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Иранский чиновник умер от коронавируса

Иранский чиновник умер от коронавируса

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Brent подорожала до $51,25 за баррель после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');