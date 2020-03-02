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Сирийские военные в Идлибе вновь выбили боевиков из стратегически важного города

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительственная армия Сирии в понедельник проводит зачистку в стратегически важном городе Саракиб (провинция Идлиб), из которого удалось выбить боевиков, сообщает портал Al-Masdar.

Поддержку военным оказывают бойцы ливанской группировки "Хезболла". При этом портал отмечает со ссылкой на военные источники, что ВС Сирии стремятся завершить зачистку до того, как боевики начнут контратаку.

Ранее в 2020 году сирийским военным в ходе масштабной наступательной операции в Идлибе удалось отбить Саракиб, несколько лет находившийся под контролем противников президента Сирии Башара Асада. Однако на прошлой неделе боевики при поддержке ВС Турции вернули контроль над Саракибом.

Через этот город проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо.

Сирия Идлиб Саракиб Хезболла Турция

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