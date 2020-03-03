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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Число погибших от коронавируса в Иране выросло до 77

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Иране увеличилось до 77 человек, сообщили во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на иранский Минздрав.

Ранее поступали данные о 66 жертвах.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси сообщил, что сейчас выявлено 2,3 тыс. случаев заражения. Агентство Associated Press отмечает, что среди заболевших - 23 иранских парламентария.

Накануне сообщалось о кончине в Иране от коронавируса Сейеда Мохаммада Мирмихаммади, члена совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности. Инфицированы также вице-президент и замминистра здравоохранения.

Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Иран

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