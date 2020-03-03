Сирийская армия сбила еще один турецкий ударный беспилотник

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сирийская армия сбила еще один турецкий ударный беспилотник Байрактар над северо-западом страны, сообщил портал "Аль-Масдар".

По имеющимся данным, беспилотник летел на позиции правительственных войск на западе провинции Алеппо, когда он был подбит. В сети появилось видео его уничтожения.

Издание отмечает, что это уже шестой турецкий беспилотник, который был сбит за последние 48 часов.

Во вторник турецкие войска сбили сирийский истребитель Aero L-39 Albatros ВВС Сирии, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции. Ранее в марте турецкие военные сообщали, что сбили на севере Сирии два самолета Су-24 сирийских ВВС.

Портал "Аль-Масдар" также сообщил, что сирийский военный спецназ во вторник проводит наступательную операцию против боевиков в районе города Афис, к северу от стратегически важного населенного пункта Саракиб (провинция Идлиб).

По его информации, военные уже в ближайшие часы могут освободить Афис, через который проходит ведущая в Турцию автотрасса М4. В операциях в районе города задействована 25-я дивизия специального назначения.

"Аль-Масдар" сообщает, что по позициям экстремистов к северу от Саракиба наносят удары ВКС РФ.

Ранее во вторник сирийское госагентство САНА сообщило, что сирийские правительственные войска отбили у боевиков несколько населенных пунктов в районе города Саракиб. При этом, по его информации, в течение последних часов военные во время этих боев к западу от автомагистрали, соединяющей Дамаск с Алеппо, активно применяли артиллерию и ракетное вооружение. Боевики, в свою очередь, пользовались артподдержкой ВС Турции.

В понедельник сообщалось, что сирийские военные вернули контроль над городом Саракиб.

Арабские СМИ подчеркивают, что сирийская армия близка к тому, чтобы отбить у боевиков все территории, захваченные ими в ходе недавнего контрнаступления, совершенного при активной военной поддержке Турции.