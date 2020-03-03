В Анкаре сообщили, что турецкие военные сбили сирийский самолет в Идлибе

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Турецкие военные, проводящие операцию в сирийской провинции Идлиб, сбили учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros ВВС Сирии, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Речь идет о разработанной еще в Чехословакии модели самолета. Она стоит на вооружении в десятках стран мира, в том числе в Сирии.

Ранее в марте турецкие военные сообщали, что сбили на севере Сирии два самолета Су-24 сирийских ВВС.

Обострение в Идлибе

Ситуация сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" рассказали, что под огонь сирийской армии в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов. Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента, отметили в военном ведомстве.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее сообщили о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. "Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией", - процитировал слова Акара турецкий телеканал ТРТ.

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта обсудит с российским лидером Владимиром Путиным обострение в Идлибе в ходе переговоров в Москве.