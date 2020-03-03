Жителям Грузии напомнили об антисептических свойствах чачи на фоне коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги, а также напомнил о дезинфицирующих свойствах грузинского крепкого алкогольного напитка "чачи".

"Деньги являются одним из источников распространения (коронавируса - ИФ). Мы должны максимально постараться осуществлять оплату электронным путем", - заявил во вторник журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он порекомендовал гражданам после использования наличных денег обрабатывать руки дезинфицирующим средством. По его словам, несмотря на то, что в Грузии на данном этапе нет внутреннего распространения коронавируса, применение таких мер может снизить риски.

"Этот метод использовал Китай, но чем раньше мы используем подобные меры, тем сильнее защитимся", - сказал Гамкрелидзе.

Он также призвал финансовые учреждения, банки обеспечить во всех своих филиалах специальные места, где люди смогут обрабатывать руки после контакта с наличными средствами.

Ранее Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналистов об отмечающемся дефиците в Грузии дезинфицирующих средств, напомнил о дезинфицирующих свойствах грузинского крепкого алкогольного напитка "чачи".

"Дефицит антисептиков и медицинских масок не только в Грузии. Фармацевтические компании интенсивно работают в Грузии и в других странах, чтобы этот дефицит быстро исправить. В то же время у нас есть и другие средства", - сказал он, напомнив в том числе и о "чаче".

"Чача не поможет, если ее пить, ее можно размешать с водой, у чачи есть антисептические свойства и ее можно использовать", - отметил Гамкрелидзе.

При этом он все же выразил уверенность в том, что проблема дефицита соответствующих средств будет решена в ближайшие дни.

По данным на вторник, в Грузии подтверждены три случая заболевания коронавирусом COVID-19, а в медицинских учреждениях в карантине с подозрением на коронавирус находятся около 150 граждан республики и других стран.