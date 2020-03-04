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Асад заявил о действиях Эрдогана в Идлибе по указке США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США, заявил в среду сирийский лидер Башар Асад.

"С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас - это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений", - заявил Асад в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам президента Сирии, "после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов. Я неоднократно говорил, что Идлиб с военной точки зрения - это передовой плацдарм. Они (власти Турции) приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению. Чтобы мы не смогли двигаться на восток".

"Но параллельно, чтобы не вести войну в восточных районах, мы контактируем с живущими там людьми. Американская оккупация вызывает у них неприязнь, гнев и негодование, это естественно", - подчеркнул Асад.

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Сирия Турция Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган

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