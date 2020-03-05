Власти Китая из-за коронавируса не справляются с утилизацией медицинских отходов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Китае из-за коронавируса остро встала проблема утилизации медицинских отходов, в частности, медицинских масок, написала в четверг газета South China Morning Post (SCMP).

Спрос на медицинские маски растет по всему миру, Китай ежедневно производит порядка 116 млн масок. В результате объем медицинских отходов значительно возрос на всей территории страны, отмечает газета.

КНР не раскрывает число мусоросжигательных установок для утилизации медицинских отходов, однако эксперты полагают, что за последнее десятилетие оно не меняется. Наибольшая часть таких предприятий в Китае была построена во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) 17 лет назад. Их срок службы подходит к концу, сообщало в 2019 году министерство экологии и окружающей среды Китая.

К примеру, в Ухане, эпицентре коронавируса, объем медицинских отходов на прошлой неделе возрос в четыре раза - до 200 тонн в день. Однако единственное предприятие по утилизации медицинского мусора в этом городе способно за сутки переработать не более 50 тонн отходов. В результате возле больниц в Ухане скапливаются кучи использованных медицинских масок и других средств защиты, сообщает SCMP.

Власти Уханя пытаются найти решение проблемы. Они перепрофилируют другие мусоросжигательные предприятия под работу с медицинскими отходами и создают дополнительные хранилища для такого мусора. Также Ухань направляет часть отходов для утилизации в соседние города и планирует построить больше предприятий для переработки в районе больниц, отмечает издание.

"Мощности Китая по утилизации мусора, особенно когда речь идет о медицинских и токсичных отходах, едва хватает для ежедневных нужд, уже не говоря о самом масштабном кризисе в сфере здравоохранения за последние десятилетия", - заявляет специалист Greenpeace по токсичным отходам Эрик Лю.

Эксперты считают, что вспышка коронавируса может стать катализатором для наращивания мощностей по утилизации медицинских отходов. "Утилизация медицинских отходов - важная часть борьбы с заболеванием, это сигнал для властей, чтобы они ускорили строительство новых предприятий и занялись исследованием технологий по утилизации мусора", - заявил руководитель института экономики переработки университета Тунцзи Ду Хуаньжень.