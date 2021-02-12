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Москвичам напомнили, что маски можно выбрасывать только в отдельном пакете

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Использованные медицинские маски можно выбрасывать только в отдельном, тщательно закрытом пакете, напомнили в московском управлении Роспотребнадзора.

"В домашних условиях использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро", - сообщила пресс-служба ведомства, ссылаясь на собственные методические рекомендации.

В Роспотребнадзоре объяснили, что такие маски могут быть опасны для людей и окружающей среды, поскольку на них могут оставаться вирусы.

Опыт других стран показал, что совет относить использованные маски в больницу, чтобы их выбрасывали вместе с медицинскими отходами, не удачен, поскольку в условиях пандемии нагрузка на медицинские учреждения и без того увеличилась. Незапланированное увеличение опасных отходов может парализовать систему обеззараживания и обезвреживания медицинских изделий, предупредил Роспотребнадзор.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Роспотребнадзор коронавирус

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