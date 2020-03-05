В Минобороны Турции сообщили о "нейтрализации" около 200 бойцов Асада за сутки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Турецкие военные в ходе операции на севере Сирии "нейтрализовали" за последние сутки 184 бойца сирийских правительственных сил и поддерживающих Дамаск ополченцев, сообщили в четверг в Минобороны Турции.

Обычно в Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить убитых и взятых в плен бойцов противника. Таким образом, с начала операции нейтрализовано, по версии Анкары, уже 3 322 сирийских военных и ополченцев.

За последние сутки в Идлибе турецкие силы уничтожили пять орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), три противотанковых ракетных комплекса, восемь военных транспортных средств и два вооруженных пикапа.

Кроме того, за время операции, по данным Анкары, сбиты три самолета и восемь вертолетов ВВС Сирии, три беспилотника, уничтожено 155 танков и 47 самоходных артиллерийских установок (САУ), а также восемь систем ПВО.

ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.