Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

За постановление проголосовали 263 народных депутата: 179 народных депутатов фракции "Слуга народа", 36 - фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 16 - группы "Доверие", 15 - группы "За будущее" и 17 внефракционных парламентариев. Фракции партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали ни одного голоса "за".

В настоящее время должность первого заместителя генпрокурора занимает Виталий Касько. Вероятно, он будет исполнять обязанности генпрокурора.

Согласно ст.131-1 Конституции Украины, генеральный прокурор Украины назначается на должность и освобождается от должности главной государства с согласия Верховной рады. Срок его полномочий составляет шесть лет, причем одно и то же лицо не может занимать должность генпрокурора два срока подряд.

Рябошапка был назначен на должность генерального прокурора Украины решением Верховной рады от 29 августа 2019 года. До этого занимал должность заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского - с мая по август 2019 года. С марта 2016 года по июнь 2017 был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

С 2014 по 2019 год был заместителем министра юстиции Украины. Также работал в неправительственной правозащитной организации "Transparency International Украина", в которой возглавлял департамент анализа антикоррупционной политики.

Накануне на Украине сменилось правительство. Алексей Гончарук покинул пост премьер-министра, на эту должность был назначен Денис Шмыгаль. Ранее он занимал пост министра развития громад и территорий. В тот же день был назначен новый кабинет министров.