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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Глава администрации Макрона ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Руководитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона Патрик Стрзода перешел на удаленную работу после контакта на прошлой неделе с заразившимся коронавирусом COVID-19, сообщили в Елисейском дворце.

Эпидемия коронавируса

"В рамках мер предосторожности он попросил поработать удаленно из дома. Его проверят сегодня или завтра (на предмет заражения - ИФ)", - приводит газета La Parisienne выдержки из заявления Елисейского дворца.

Симптомы заражения новым типом коронавируса у Стрзоды пока не проявились.

Кроме того, во вторник у министра юстиции Франции, 64-летней Николь Белубе выявили высокую температуру, после чего было принято решение отменить ее встречу с премьером Эдуаром Филиппом. В министерстве юстиции отметили, что анализ у главы ведомства уже взят, его результаты ожидаются позднее во вторник.

Накануне коронавирусом заразился министр культуры Франции Франк Ристер.

По последним данным, во Франции выявлено более 1,4 тыс. случаев заболевания Covid-19. Не менее 30 человек скончались.

Франция Эммануэль Макрон Патрик Стрзода

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