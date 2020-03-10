Председатель Европарламента устроил себе карантин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента Давид Сассоли после возвращения из поездки в Италию, где зафиксировано наибольшее в Европе число заражений коронавирусом, принял решение пока на всякий случай работать из дома.

"Я решил, вернувшись из Италии на минувших выходных, в качестве меры предосторожности выполнить предписанные меры и исполнять свои функции как председателя (Европарламента - ИФ) из своего дома в Брюсселе", - сказал Сассоли.

Он отметил, что в соответствии с рекомендациями специалистов пробудет на карантине у себя дома две недели.

Ранее сообщалось, что мартовская пленарная сессия Европейского парламента "в виде исключения" и по причине "форсмажорных обстоятельств", вызванных распространением коронавируса, откроется в понедельник не в Страсбурге, а в Брюсселе. Такую меру в медицинской службе Европарламента объявили тем, что "риски для здоровья расцениваются как явно более высокие, если пленарная сессия состоится в Страсбурге".

По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано более 116 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4 тыс. человек скончались.

Согласно последним данным, в Италии выявлено более 9 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Жертвами COVID-19 в этой стране стали около 460 человек.