Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Председатель Европарламента устроил себе карантин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента Давид Сассоли после возвращения из поездки в Италию, где зафиксировано наибольшее в Европе число заражений коронавирусом, принял решение пока на всякий случай работать из дома.

"Я решил, вернувшись из Италии на минувших выходных, в качестве меры предосторожности выполнить предписанные меры и исполнять свои функции как председателя (Европарламента - ИФ) из своего дома в Брюсселе", - сказал Сассоли.

Он отметил, что в соответствии с рекомендациями специалистов пробудет на карантине у себя дома две недели.

В миреГлава администрации Макрона ушел на карантин после контакта с больным коронавирусомЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что мартовская пленарная сессия Европейского парламента "в виде исключения" и по причине "форсмажорных обстоятельств", вызванных распространением коронавируса, откроется в понедельник не в Страсбурге, а в Брюсселе. Такую меру в медицинской службе Европарламента объявили тем, что "риски для здоровья расцениваются как явно более высокие, если пленарная сессия состоится в Страсбурге".

По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано более 116 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4 тыс. человек скончались.

Согласно последним данным, в Италии выявлено более 9 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Жертвами COVID-19 в этой стране стали около 460 человек.

Давид Сассоли Европарламент Италия

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Минобороны РФ опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми сирийских "Панцирей"

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');