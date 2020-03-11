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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани во вторник подписал декрет, призванный упростить процедуру освобождение из тюрем захваченных в плен мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает телеканал "Толо-ньюс".

Представитель Гани пояснил, что подробнее об этом декрете власти сообщат уже в среду.

В Кабуле отметили, что такая инициатива Гани проводится, чтобы в дальнейшем начать переговоры с талибами о мирном урегулировании конфликта.

Афганистан Талибан

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