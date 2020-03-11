Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Турции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции, COVID-19 обнаружен у человека, вернувшегося из одной из европейских стран.

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне (10 марта - ИФ) вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Заболевший "полностью изолирован", сказал Коджа, которого цитирует газета Hürriyet Daily News.

"Состояние пациента в целом нормальное. Все члены его семьи и те, с кем он контактировал, находятся под наблюдением", - сообщи министр. Он призвал соотечественников, "воздержаться от поездок за рубеж без особой необходимости".