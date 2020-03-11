Один вице-президент Ирана выздоровел, другой - заболел коронавирусом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еще один высокопоставленный иранский чиновник заразился коронавирусом. На этот раз речь идет о вице-президенте исламской республики Эсхаке Джахангири, сообщили в среду иранские СМИ.

Ранее этим недугом заболели несколько членов правительства и парламентариев.

Вместе с тем заразившаяся ранее вице-президент Ирана Массуме Эбтекар объявила, что уже выздоровела.

По последним данным Минздрава, в Иране за последние сутки число погибших от коронавируса выросло на 63 человека, а заразившихся - почти на тысячу.

Общее число выявленных инфицированных в стране достигло 9 тыс., более 2950 выздоровели. Умерли 354 человека.