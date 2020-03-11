Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Один вице-президент Ирана выздоровел, другой - заболел коронавирусом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еще один высокопоставленный иранский чиновник заразился коронавирусом. На этот раз речь идет о вице-президенте исламской республики Эсхаке Джахангири, сообщили в среду иранские СМИ.

Ранее этим недугом заболели несколько членов правительства и парламентариев.

Вместе с тем заразившаяся ранее вице-президент Ирана Массуме Эбтекар объявила, что уже выздоровела.

По последним данным Минздрава, в Иране за последние сутки число погибших от коронавируса выросло на 63 человека, а заразившихся - почти на тысячу.

Общее число выявленных инфицированных в стране достигло 9 тыс., более 2950 выздоровели. Умерли 354 человека.

Хроника коронавируса. Март.

22
В Испании из-за распространения коронавируса фестиваль Лас-Фальяс в Валенсии откладывается на неопределенное время. Число заразившихся в стране достигло 1674 человек, из них 101 - в критическом состоянии.10 марта. Китайские службы продолжают поисково-спасательную операцию на месте обрушения отеля в провинции Фуцзянь, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус. Жертвами обрушения стали 20 человек, пострадали более 40 человек. 9 марта. Власти Саудовской Аравии и Катара ввели запрет на поездки для своих подданных в страны, затронутые эпидемией коронавируса COVID-19. Кроме того, Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.8 марта. Папа Римский Франциск впервые прочитал воскресную проповедь при помощи онлайн-трансляции. Проповедь понтифика была записана в библиотеке Ватикана и транслировалась на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся.8 марта. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи без зрителей. 6 марта. В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.6 марта. В японских городах Токио и Осака отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.6 марта. В Китае зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы: 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае5 марта. В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса5 марта. В Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.5 марта. Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.В Испании из-за распространения коронавируса фестиваль Лас-Фальяс в Валенсии откладывается на неопределенное время. Число заразившихся в стране достигло 1674 человек, из них 101 - в критическом состоянии.
В Испании из-за распространения коронавируса фестиваль Лас-Фальяс в Валенсии откладывается на неопределенное время. Число заразившихся в стране достигло 1674 человек, из них 101 - в критическом состоянии.
Хроника 09 января – 11 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Иран

Новости по теме

Новости

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов, переболевших COVID-19

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Норвегия отменила совместные с НАТО учения Cold Response

Белоруссия будет раз в месяц покупать по два танкера нефти за пределами России

Белоруссия будет раз в месяц покупать по два танкера нефти за пределами России

Правительство Украины объявило трехнедельный карантин

Правительство Украины объявило трехнедельный карантин

Браконьеры убили двух из трех остававшихся в мире белых жирафов

В турадминистрации Таиланда заверили, что россияне смогут ездить в страну без виз

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');