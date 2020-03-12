МИД призвал россиян как можно скорее вернуться из Италии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский МИД рекомендует согражданам, которые сейчас находятся в Италии, как можно скорее вернуться в Россию и по возвращении закрыться на карантин, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

Она также повторила рекомендацию россиянам не ездить в Италию до тех пор, пока не будет официально объявлено, что там нормализовалась ситуация с коронавирусом.

Несколько дней назад российское посольство разъяснило согражданам, которые находятся в Италии, что им делать после введения общенационального карантина. Если им нужно совершить поездку в пределах города, страны или выехать из Италии, они должны будут предъявить представителям власти заранее заполненную анкету определенной формы и подтвердить необходимость поездки. Разрешить выезд власти могут по состоянию здоровья, по служебной или особой личной необходимости. При желании вернуться в Россию согражданам придется указать, где они живут в России.

Вопросы о выезде лиц с двойным гражданством или имеющих вид на жительство в Италии будут рассматриваться в индивидуальном порядке, предупредили дипломаты.

По данным ВОЗ на 12 марта, в Италии количество случаев заражения коронавирусом достигло 12 462, 827 заболевших умерли. По этим показателям страна заняла второе место в мире после Китая.

8 марта премьер-министр Джузеппе Конте ввел общенациональный карантин до 3 апреля, а 11 марта ужесточил ограничения, закрыв почти всю торговлю в стране.