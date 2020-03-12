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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

МИД призвал россиян как можно скорее вернуться из Италии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский МИД рекомендует согражданам, которые сейчас находятся в Италии, как можно скорее вернуться в Россию и по возвращении закрыться на карантин, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

Эпидемия коронавируса

Она также повторила рекомендацию россиянам не ездить в Италию до тех пор, пока не будет официально объявлено, что там нормализовалась ситуация с коронавирусом.

Несколько дней назад российское посольство разъяснило согражданам, которые находятся в Италии, что им делать после введения общенационального карантина. Если им нужно совершить поездку в пределах города, страны или выехать из Италии, они должны будут предъявить представителям власти заранее заполненную анкету определенной формы и подтвердить необходимость поездки. Разрешить выезд власти могут по состоянию здоровья, по служебной или особой личной необходимости. При желании вернуться в Россию согражданам придется указать, где они живут в России.

Вопросы о выезде лиц с двойным гражданством или имеющих вид на жительство в Италии будут рассматриваться в индивидуальном порядке, предупредили дипломаты.

По данным ВОЗ на 12 марта, в Италии количество случаев заражения коронавирусом достигло 12 462, 827 заболевших умерли. По этим показателям страна заняла второе место в мире после Китая.

8 марта премьер-министр Джузеппе Конте ввел общенациональный карантин до 3 апреля, а 11 марта ужесточил ограничения, закрыв почти всю торговлю в стране.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Италия МИД Мария Захарова

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