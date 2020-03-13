Суд в США освободил Челси Мэннинг из-под стражи

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг отпущена на свободу, сообщает "Би-би-си".

Экс-сотрудник разведки США находилась в следственном изоляторе с прошлого мая за отказ свидетельствовать по делу о Wikileaks.

Мэннинг должна была выступить в судя 13 марта, но судья пришел к выводу, что ее показания не нужны.

Ранее экс-информатор заявила, что ранее уже рассказала суду все, что ей известно, намерена принять любое решение суда, но давать показания не будет.

Бывший аналитик разведки армии США Брэдли Мэннинг (после смены пола - Челси Мэннинг) был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже в тюрьме Мэннинг изъявила желание сменить пол и попросила называть ее Челси.

Экс-президент США Барак Обама помиловал ее в 2017 году, хотя Мэннинг была приговорена к 35 годам заключения.