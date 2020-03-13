Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Спикер Рады анонсировал закрытие авиасообщения с другими странами

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пассажирское авиасообщение Украины с другими странами будет полностью закрыто в полночь 17 марта, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Относительно пассажирского сообщения. 17 марта с 00 часов оно будет полностью ограничено", - сказал он в эфире телеканала NewsOne в пятницу вечером.

На встречный вопрос, идет ли речь о полном прекращении авиасообщения, Разумков ответил: "Пассажирского сообщения - полностью. Авиа".

Впоследствии он уточнил, что соответствующие меры вводятся сроком на две недели, то есть до конца марта. "Введены эти нормы на две недели пока что. Я надеюсь, что нам не придется их продлевать", - сказал Разумков.

На вопрос, будут ли открытыми впредь пограничные железнодорожные и автомобильные переходы и пункты пропуска на морском транспорте, спикер ответил: "По состоянию на сегодня ситуация именно такова".

"Если мы говорим о сухопутном и морском (транспорте - ИФ), в первую очередь сухопутном, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства (...) Авиационный транспорт - не единственный, и я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан. Однако выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут", - сказал он.

По словам спикера, возвращение граждан Украины через сухопутную границу "достаточно легко обеспечить, учитывая возможности пунктов пропуска", а на авиатранспорте невозможно организовывать пассажирские рейсы исключительно для граждан Украины.

"Сейчас делается все, чтобы обеспечить тестами пункты пересечения (на границе - ИФ) и для людей, у которых будут обнаружены признаки заболевания, проводить соответствующее тестирование", - сказал Разумков.

Украина

Новости по теме

Новости

Обобщение: Коронавирус прописывает миру режим самоизоляции

Обобщение: Коронавирус прописывает миру режим самоизоляции

Что произошло за день: пятница, 13 марта

Эпидемия коронавируса

РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса

Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса

Азербайджан с 14 марта введет режим частичной изоляции граждан из-за COVID-19

Президент Бразилии опроверг сообщения о выявлении у него коронавируса

В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса

В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса

У президента Бразилии выявили коронавирус

У президента Бразилии выявили коронавирус
Эпидемия коронавируса

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Эпидемия коронавируса

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');