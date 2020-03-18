Белоруссия запретила экспорт масок, респираторов и костюмов химзащиты

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела временный запрет на вывоз отдельных медицинских товаров и оборудования, сообщила пресс-служба республиканского Совета министров в среду.

Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина № 149 от 17 марта. Документ временно запрещает вывоз из Белоруссии отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения.

В список этих товаров, в частности, были внесены одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, респираторы, защитные очки, полнолицевая маска с противоаэрозольными фильтрами, а также фильтры для нее. Кроме того, под запрет на вывоз попали хирургические халаты, одноразовые и многоразовые маски, бахилы, бинты, вата, марля.

В перечень также включены хирургические и медицинские перчатки, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, медицинская одежда, дыхательное оборудование.

В пресс-службе Совмина уточнили, что запрет не распространяется на вывоз товаров, в том числе при помещении их под таможенные процедуры, для международной гуманитарной помощи иностранным государствам, а также на вывоз гражданами для личного пользования.

Основные пункты постановления вступают в силу со дня его официального опубликования, документ действуют до 1 июня 2020 года.

Белорусские власти приняли такое решение на фоне ситуации с распространением коронавируса в республике. В Белоруссии на утро среды был зафиксирован 51 случай заражения новым коронавирусом, сообщили ранее в Минздраве страны.