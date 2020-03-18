Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Белоруссия запретила экспорт масок, респираторов и костюмов химзащиты

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела временный запрет на вывоз отдельных медицинских товаров и оборудования, сообщила пресс-служба республиканского Совета министров в среду.

Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина № 149 от 17 марта. Документ временно запрещает вывоз из Белоруссии отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения.

Эпидемия коронавируса

В список этих товаров, в частности, были внесены одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, респираторы, защитные очки, полнолицевая маска с противоаэрозольными фильтрами, а также фильтры для нее. Кроме того, под запрет на вывоз попали хирургические халаты, одноразовые и многоразовые маски, бахилы, бинты, вата, марля.

В перечень также включены хирургические и медицинские перчатки, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, медицинская одежда, дыхательное оборудование.

В пресс-службе Совмина уточнили, что запрет не распространяется на вывоз товаров, в том числе при помещении их под таможенные процедуры, для международной гуманитарной помощи иностранным государствам, а также на вывоз гражданами для личного пользования.

Основные пункты постановления вступают в силу со дня его официального опубликования, документ действуют до 1 июня 2020 года.

Белорусские власти приняли такое решение на фоне ситуации с распространением коронавируса в республике. В Белоруссии на утро среды был зафиксирован 51 случай заражения новым коронавирусом, сообщили ранее в Минздраве страны.

Белоруссия

Новости

Конкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавируса

Конкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавируса

Посольство попросило россиян поскорее уехать из Швейцарии

Экономический кризис

Трейдеры предсказали скорое переполнение мировых нефтехранилищ

Трейдеры предсказали скорое переполнение мировых нефтехранилищ

Антисептики от Louis Vuitton начали поставлять в больницы Парижа

В Иране 103-летняя женщина исцелилась от коронавируса

Сотни украинцев пешком дошли на родину из Венгрии

Эпидемия коронавируса

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ с полуночи 20 марта

Эпидемия коронавируса

Институт Коха спрогнозировал заражение до 10 млн немцев коронавирусом без карантина

Эпидемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек
Экономический кризис

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');