Число заразившихся COVID-19 в Испании приблизилось к 20 тыс.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 2 806 и составило 19 980 человек, сообщает El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки от последствий заражения умерли 235 человек, общее число погибших от COVID в стране составляет 1 002 человека.

Теперь по числу заболевших Испания обогнала Иран. Там по состоянию на 20 марта зарегистрировано 19 664 случая коронавируса. Больше заболевших, чем в Испании, только в Италии и Китае.