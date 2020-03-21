Число подтвержденных случаев COVID-19 в Киргизии выросло вдвое за сутки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии достигло 12 человек, накануне было известно о шести заболевших, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Толо Исаков на брифинге в субботу.

"На утро 21 марта выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом ", - сказал Исаков.

Министр уточнил, что один случай COVID-19 выявлен в Баткенском районе Баткенской области, пять случаев - в Сузакском районе Джалал-Абадской области. По его словам, пациенты изолированы, они в удовлетворительном состоянии, температура и кашель отсутствуют.

"Установлено 1630 человек, которые контактировали с заразившимся коронавирусом в Сузакском районе и 700 человек в Ноокатском районе", - отметил Исаков.

Минздрав на фоне роста числа заболевших изменил алгоритм действий. Так, теперь прибывшие из-за границы будут помещены в стационары только в том случае, если у них имеются симптомы - кашель, температура. Если же отсутствуют какие-либо признаки заболевания, то гражданин помещается в обсервацию в домашних условиях.

О первых случаях заражения коронавирусом в Киргизии стало известно 18 марта. Заболевание диагностировали у троих мужчин, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа. В пятницу коронавирус был подтвержден еще у троих человек - женщин 67, 71, 77 лет.

19 марта власти Киргизии сообщили о планах закрыть воздушное пространство для всех стран, кроме России, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии и Ноокатском районе Ошской области, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.