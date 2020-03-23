В Иране более 200 человек скончались от алкогольного отравления

Эти люди поверили слухам о том, что спиртное помогает в борьбе с новым коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Иране 219 человек скончались в результате массового отравления алкоголем, причиной которого послужили слухи о лекарственных свойствах спиртных напитков при лечении коронавируса COVID-19, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники.

Так, как сообщают в Медицинском университете города Тебриза провинции Восточный Азербайджан, в этом районе алкоголем отравились 230 человек, 20 из них скончались.

Власти провинции Альборз сообщили о 20 умерших. Еще 63 летальных исхода подтвердили в провинции Хузестан и 66 в провинции Фарс.

Как сообщил прокурор города Кередж в Альборзе, к такому итогу привела распространенная в соцсетях информация о том, что алкоголь является действенным лекарственным средством от COVID-19.

Отмечается, что за последние дни в Иране, в частности в провинции Фарс, изъяли 50 тыс. литров алкоголя и задержали производителей контрафактного алкоголя.