ВЭФ оценил в $1 трлн потери глобальной туриндустрии из-за коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мировая индустрия туризма может из-за коронавируса потерять до $1 трлн в 2020 году, сейчас ее потери составляют $600 млн, заявил Anadolou президент Всемирного экономического форума Булут Багчи.

"Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек", - сказал он.

По словам Багчи, в год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн, сейчас спад в отрасли составляет 70%, и он продолжается.

"Шестьдесят отраслей экономики прямо или косвенно связаны с туризмом. Если посчитать все суммарные потери в этих сферах, ущерб может достичь пяти триллионов долларов. Кроме того, даже если пандемия закончится, восстановление не будет быстрым и легким", - добавил эксперт.

По его мнению, турбизнесу стоит рассчитывать на улучшение ситуации в последнем квартале 2020 года. "Сокращение персонала, по нашему мнению, может рассматриваться только как самая крайняя мера", - сказал он.

Многие страны мира закрыли границы для въезда иностранцев и прервали авиасообщение для предотвращения распространения коронавируса. В результате международный туризм на многих направлениях практически остановился.