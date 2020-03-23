В Грузии запретили свадьбы и любые мероприятия с участием более 10 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Грузии с 23 марта вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, включая свадьбы и поминки, участие в которых могут принять более 10 человек.

В опубликованном в понедельник тексте постановления сказано, что на время введенного в Грузии чрезвычайного положения также запрещены любые собрания и манифестации.

Ограничения не касаются общественного транспорта и строительно-инфраструктурных работ.

В Грузии уже прекращена работа всех маршрутных такси, однако в городах продолжают работать автобусы. Также работать продолжает метро в Тбилиси.

Режим ЧП в Грузии введен до 21 апреля.

В Грузии, по последним данным, официально подтверждено 54 случая заражения коронавирусом COVID-19, на карантине находятся свыше 3 тысяч граждан, более 230 находятся под стационарным наблюдением, восемь признаны выздоровевшими.