В Грузии приостановлено междугороднее пассажирское сообщение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Грузия в рамках введенного в стране чрезвычайного положения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 закрыла с 00:00 по местному времени 24 марта (23:00 23 марта мск) движение всего междугородного общественного транспорта, в том числе перевозки пассажиров по железной дороге.

Решение об этом было принято в понедельник, 23 марта, на заседании действующего под руководством премьер-министра Грузии межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Как заявил на брифинге советник премьера и его пресс-секретарь Ираклий Чиковани, "это экстраординарное решение, но ситуация также экстраординарная", подчеркнув при этом, что предпринимаемые правительством меры необходимы, чтобы воспрепятствовать быстрому распространению эпидемии коронавируса на территории страны.

Ранее в понедельник в Грузии запретили проводить любые мероприятия с участием более десяти человек, в том числе свадьбы и поминки.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. По-прежнему можно перевозить только грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным грузинского минздрава, в стране официально зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них восемь человек уже вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 235 пациентов, в режиме карантина - 3 320 человек.