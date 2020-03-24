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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Первая леди США сдала тест на коронавирус

Результат анализа Меланьи Трамп на COVID-19 оказался отрицательным

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный.

Пандемия коронавируса

"Она в порядке. Тест отрицательный", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Сам Трамп сдал тест на COVID-19 неделю назад, его результат также был отрицательным. Больше он пока не намерен проходить тестирование.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам уточнила, что Меланья Трамп сдала анализ на коронавирус в тот же вечер, что и президент США, передает CNN.

Телеканал отмечает, что тест на COVID-19 сдали также вице-президент США Майк Пенс и его супруга, оба анализа показали отрицательный результат.

Опасения по поводу состояния здоровья первых лиц США возникли после того, как у члена делегации бразильского президента Жаира Болсонару после их визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус.

По состоянию на вечер понедельника в США было зарегистрировано более 43 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 500 человек скончались. Как отмечает CNN, впервые в США за одни сутки было зарегистрировано более 100 смертей, связанных с коронавирусом.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон.

Меланья Трамп Дональд Трамп Майк Пенс США

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