ТВ сообщило, что изоляции из-за COVID-19 подверглась почти половина жителей Земли

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Примерно половина населения планеты в той или иной степени попала под ограничения, введенные правительствами различных государств с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19, такие данные приводит британский телеканал Sky News на основе собственных подсчетов.

По данным телеканала, изоляции подверглись как минимум 3 млрд человек в 41 стране мира, причем более 1,5 млрд человек попали в жесткий карантин.

В частности, до конца марта закрыты школы не менее чем в 35 странах мира. Также на этой неделе, напоминает Sky News, в мире отмечалось введение массовых ограничений на работу ресторанов.

Под карантин, напоминает телеканал, попали значительные районы Западной Европы, в то время как Китай на фоне резкого падения прироста жертв коронавируса стал снимать ограничения на перемещения.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в данный момент коронавирус зафиксирован, по меньшей мере, в 196 странах мира.

Согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире зафиксировано 474 тыс. 204 случая COVID-19. 21 тыс. 353 человека скончались, 115 тыс. 3 выздоровели.