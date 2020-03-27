Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 26.03В России 840+182В мире 529 591+61 997

В Сингапуре будут сажать в тюрьму тех, кто слишком близко подходит к другим людям

В Сингапуре будут сажать в тюрьму тех, кто слишком близко подходит к другим людям
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Сингапура в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса решили приговаривать к тюремному заключению людей, которые намеренно нарушают дистанцию, вставая или садясь к окружающим ближе, чем на метр, сообщают в пятницу западные СМИ.

Нарушителей правил могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до $7 тыс.

Пандемия коронавируса

Такие же наказания грозят руководству предприятий, которые не обеспечат рассадку посетителей на расстоянии как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточные расстояния между посетителями, стоящими в очереди.

Кроме этого, власти Сингапура объявили такие карантинные меры, как закрытие баров и кинотеатров и отмена крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин пока что не введен.

СМИ отмечают, что сейчас в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода.

Всего, по данным американского университета имени Джона Хопкинса, в мире подтверждены 532 788 случаев COVID-19. Скончались 24 077 человек, выздоровели 122 672 человека.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Сингапур

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ посоветовала сидящим дома маршировать на месте, медитировать и не пить алкоголь

Россия по своей инициативе передала Венесуэле 10 тыс. тестов на коронавирус

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило полмиллиона человек

Что произошло за день: четверг, 26 марта

Украина полностью закроет границу 27 марта

В Узбекистане 11 работников НИИ вирусологии заразились коронавирусом

У Бориса Акунина диагностировали коронавирус

У Бориса Акунина диагностировали коронавирус

Большой театр отменил июньские гастроли в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');