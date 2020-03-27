В Сингапуре будут сажать в тюрьму тех, кто слишком близко подходит к другим людям

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Сингапура в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса решили приговаривать к тюремному заключению людей, которые намеренно нарушают дистанцию, вставая или садясь к окружающим ближе, чем на метр, сообщают в пятницу западные СМИ.

Нарушителей правил могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до $7 тыс.

Такие же наказания грозят руководству предприятий, которые не обеспечат рассадку посетителей на расстоянии как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточные расстояния между посетителями, стоящими в очереди.

Кроме этого, власти Сингапура объявили такие карантинные меры, как закрытие баров и кинотеатров и отмена крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин пока что не введен.

СМИ отмечают, что сейчас в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода.

Всего, по данным американского университета имени Джона Хопкинса, в мире подтверждены 532 788 случаев COVID-19. Скончались 24 077 человек, выздоровели 122 672 человека.