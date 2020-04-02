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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Талибы решили не воевать в афганских районах со вспышками COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

"Если, избави Боже, в районах, где мы контролируем ситуацию, произойдет вспышка, то мы прекратим там бои", - сказал он агентству.

AP отмечает, что заявление последовало за призывом СБ ООН к сторонам конфликта в Афганистане немедленно прекратить боевые действия из-за угрозы коронавируса и обеспечить доставку гуманитарных грузов по стране.

Также ранее талибы заявили, что будут гарантировать безопасность медикам и гуманитарным работникам их поездках в районы, подконтрольные талибам, с целью помочь в сдерживании распространения коронавируса.

Однако, отмечает агентство, неясно, какой масштаб должно принять распространение коронавируса в том или ином районе, чтобы талибы согласились на прекращение огня. Также на заявления талибов пока не последовала реакция правительства Афганистана.

Ранее в Афганистане выявили 196 случаев заражения коронавирусом. 24 пациента скончались.

Особенное беспокойство, подчеркивает AP, вызывает тот факт, что в страну в 2020 году вернулись из Ирана - одного из эпицентров распространения коронавируса - примерно 200 тысяч афганцев.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
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