Талибы решили не воевать в афганских районах со вспышками COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

"Если, избави Боже, в районах, где мы контролируем ситуацию, произойдет вспышка, то мы прекратим там бои", - сказал он агентству.

AP отмечает, что заявление последовало за призывом СБ ООН к сторонам конфликта в Афганистане немедленно прекратить боевые действия из-за угрозы коронавируса и обеспечить доставку гуманитарных грузов по стране.

Также ранее талибы заявили, что будут гарантировать безопасность медикам и гуманитарным работникам их поездках в районы, подконтрольные талибам, с целью помочь в сдерживании распространения коронавируса.

Однако, отмечает агентство, неясно, какой масштаб должно принять распространение коронавируса в том или ином районе, чтобы талибы согласились на прекращение огня. Также на заявления талибов пока не последовала реакция правительства Афганистана.

Ранее в Афганистане выявили 196 случаев заражения коронавирусом. 24 пациента скончались.

Особенное беспокойство, подчеркивает AP, вызывает тот факт, что в страну в 2020 году вернулись из Ирана - одного из эпицентров распространения коронавируса - примерно 200 тысяч афганцев.