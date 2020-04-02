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Белорусский митрополит облетит границы страны с молитвами о прекращении пандемии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси днем 2 апреля облетает на вертолете границы страны с главными святынями Белорусской православной церкви (БПЦ), говорится в письме митрополита епархиальным управлениям БПЦ.

На борту вертолета находятся чтимые копии креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Жировичская икона Пресвятой Богородицы, а также крест-мощевик (с мощами внутри). Во время облета митрополит помолится о прекращении распространения коронавирусной инфекции.

В конце марта глава Белорусской православной церкви Московского патриархата облетел со святынями Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход. Как сообщала БПЦ, митрополит окропил белорусскую столицу святой водой, чтобы защитить страны "от губительной эпидемии".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тыс. случаев заражения, более 40 тыс. человек скончались. Белоруссия остается единственным государством региона, которое не закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
БПЦ Митрополит Павел Белоруссия

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