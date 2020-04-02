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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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В Москве два десятка членов иудейской общины попали в больницу с подозрением на COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве около 20 членов иудейской общины госпитализированы с подозрением на коронавирус и еще около десятка семей находятся на домашнем карантине, сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Пандемия коронавируса

Президент ФЕОР Александр Борода считает, что иудеям удалось купировать в своих рядах распространение коронавируса.

"Именно благодаря выстроенной системе взаимопомощи и незамедлительному принятию мер после первых же случаев инфицирования мы можем констатировать положительную динамику и отсутствие новых госпитализаций в общине", - сказал он.

По его словам, сейчас ФЕОР курирует всех заболевших и людей в группе риска: обеспечивает кошерными обедами пациентов, по возможности помогaет по запросам, отправляет продуктовые наборы семьям, сидящим на карантине, централизованно приобретает маски. На базе российско-израильского медицинского центра в Москве организованы консультации специалистов по телефону, что "очень востребовано в период самоизоляции".

24 марта главный раввин России Берл Лазар и Александр Борода рекомендовали регионам закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры и детские образовательные учреждения, временно отказаться от проведения общественных трапез.

19 марта раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган и его жена Ханна попали в больницу в Коммунарке. У обоих диагностировали заражение коронавирусом. Они уже вылечились.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
ФЕОР Александр Борода Москва Берл Лазар

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