В Москве два десятка членов иудейской общины попали в больницу с подозрением на COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве около 20 членов иудейской общины госпитализированы с подозрением на коронавирус и еще около десятка семей находятся на домашнем карантине, сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Президент ФЕОР Александр Борода считает, что иудеям удалось купировать в своих рядах распространение коронавируса.

"Именно благодаря выстроенной системе взаимопомощи и незамедлительному принятию мер после первых же случаев инфицирования мы можем констатировать положительную динамику и отсутствие новых госпитализаций в общине", - сказал он.

По его словам, сейчас ФЕОР курирует всех заболевших и людей в группе риска: обеспечивает кошерными обедами пациентов, по возможности помогaет по запросам, отправляет продуктовые наборы семьям, сидящим на карантине, централизованно приобретает маски. На базе российско-израильского медицинского центра в Москве организованы консультации специалистов по телефону, что "очень востребовано в период самоизоляции".

24 марта главный раввин России Берл Лазар и Александр Борода рекомендовали регионам закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры и детские образовательные учреждения, временно отказаться от проведения общественных трапез.

19 марта раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган и его жена Ханна попали в больницу в Коммунарке. У обоих диагностировали заражение коронавирусом. Они уже вылечились.