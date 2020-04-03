Швейные компании ЦФО перешли на пошив защитных масок и костюмов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Швейные предприятия Центрального федерального округа России переходят на пошив масок и защитных костюмов и собираются начать поставки в местные аптечные и торговые сети. Перепрофилировались фабрики мужских костюмов, производители матрасов.

В ночь на пятницу маски начали шить предприятия Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инстаграме. "Первая поставка - 40 000 квадратных метров материала. Наша задача - обеспечить своими силами и население, и учреждения здравоохранения", - отметил глава региона.

Еженедельное производство 500 000 масок налажено во Владимирской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации области.

"К производству масок подключились швейные производственные предприятия "Славянка Текстиль" (производство спецодежды), "Сударь" (фабрика мужских костюмов), "Победа" (швейная фабрика, Владимир). Компания "Аскона" (производство матрасов) приступила к выпуску масок и защитных костюмов", - рассказали в обладминистрации.

Также в регионе хотят наладить производство защитных костюмов и других элементов защиты.

Под выпуск масок перепрофилировался Смоленский электротехнический завод. Как сообщила пресс-служба администрации региона, на заводе установлена специализированная линия по изготовлению трехслойных масок из спанбонда и ждет регистрационное удостоверение Росздравнадзора для их прдажи. Предприятие получило сертификат соответствия, позволяющий реализовывать лицевые защитные маски в торговых сетях. Чтобы организовать производственный процесс в ускоренном режиме, на заводе ввели дополнительную третью смену. Ежемесячно предприятие рассчитывает производить около 400 000 масок.

Около десятка предприятий легкой промышленности Тульской области будут перепрофилированы для пошива защитных масок, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра промышленности и науки региона Андрея Платова. Сырье они получают от регионального производителя

"Чтобы настроить производство, нужно несколько дней. По предварительным подсчетам, используя все мощности легкой промышленности Тульской области, будем выпускать 20 000 масок в день", - подчеркнул Платов.

Также ряд тульских предприятий приступили к производству средств личной гигиены. Компания "Арнест МеталлПак" начала выпуск жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков. На сегодня выпущено уже более 3 млн штук.

Производство масок налажено в Белгороде. К их пошиву приступили несколько предприятий и индивидуальных предпринимателей, сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления города. Сейчас производством масок занимается 25 организаций. В зависимости от мощностей на одном производстве шьется до 6000 масок в день, отмечается в сообщении.

Одновременно департамент экономического развития администрации города Белгорода с предприятиями занимается вопросом переоборудования их производств на изготовление масок. Цель - максимально обеспечить людей этой продукцией.