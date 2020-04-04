В Южной Корее продлили меры изоляции до 19 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейские власти призвали граждан страны не выходить из дома и соблюдать социальное дистанцирование до 19 апреля, несмотря на замедление распространение коронавируса в стране, сообщает в субботу The Korea Times.

"У нас нет иного выбора, кроме как продолжить кампанию социального дистанцирования на некоторое время", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн.

Жителям Южной Кореи предписано соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, а также воздерживаться от посещения общественных мест, включая религиозные учреждения.

В Южной Корее выявили 10156 случаев заражения с конца января.