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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Великобритания обогнала Китай по смертям зараженных коронавирусом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки число умерших с коронавирусом выросло на 684 и достигло 3605, сообщил Минздрав королевства. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 38 168.

Пандемия коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, Британия по числу погибших обогнала Китай, где умерли 3326 заразившихся. Рост заболеваемости и смертности ускоряется.

Ранее в пятницу сообщалось, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Борис Джонсон пока останется в самоизоляции из-за того, что у него пока не спадает температура. Когда он рассказывал, что заразился, то отмечал, что у него симптоматика проявляется слабо.

Заразившийся коронавирусом наследник престола принц Уэльский Чарльз уже выздоровел, хотя ему рекомендовано избегать контактов. 3 апреля он по видеосвязи принял участие в открытии новой больницы для заразившихся.

5 апреля Ее Величество Елизавета II выступит с обращением к нации.

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Великобритания Елизавета II принц Чарльз Борис Джонсон

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