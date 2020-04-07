В Израиле изготовят специальные защитные маски для религиозных людей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Израильтяне, которые носят бороды по религиозным соображениям, смогут использовать изготовленные на заказ маски для лица, чтобы защититься от коронавируса и при этом не бриться, заявил замглавы Минздрава Итамар Гротто.

Американская газета Algemeiner поясняет, что многие евреи и мусульмане, а также некоторые христианские священнослужители носят бороды в соответствии со своей религиозной традицией, поэтому правительство Израиля решило учесть это обстоятельство.

"Мы создаем промышленную сертификацию масок, а это значит, что через несколько дней действительно будут маски разных размеров. Итак, те, у кого есть бороды, смогут использовать соответствующие маски", - сказал он в интервью радио Армии обороны Израиля "Галей ЦАХАЛ".

В то же время в главном раввинате Израиля допустили, что могут даже рассмотреть вопрос о разрешении религиозным евреям бриться, если власти сочтут это необходимым в условиях пандемии коронавируса.

По данным Минздрава Израиля на вторник, 7 апреля, число заразившихся COVID-19 в стране достигло 9006 человек, 60 заболевших умерли.