Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 595 350+84 246

Генпрокурор США не увидел оснований для расследования связей Трампа с Россией

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Расследование в отношении якобы имевших место связях президента Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании было инициировано без каких-либо оснований, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Я думаю, что президент имеет полное право быть разочарованным. По-моему, то, что произошло с ним, было одним из величайших издевательств в американской истории", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Генеральный прокурор заявил, что ФБР начало свое контрразведывательное расследование связей между кампанией Трампа и Россией "без каких-либо оснований".

"На самом деле, еще больше беспокоит то, что произошло после кампании, целый ряд событий, когда он уже был президентом" - отметил Барр и добавил, что целью нападок было "саботировать президентство".

ФБР приступило к расследованию "предвыборных связей" между кампанией Трампа и РФ 31 июля 2016 года.

США Россия Дональд Трамп Уильям Барр

Новости по теме

Новости

За сутки в материковом Китае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

Экипаж корабля "Союз МС-16" перешел на борт МКС

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Россия направит помощь в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

"Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Саудовская Аравия в апреле нарастила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка
Пандемия коронавируса

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');