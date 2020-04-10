В ЕСПЧ поддержали ограничения, введенные в мире из-за пандемии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Введенные в мире ограничения на передвижения в связи с пандемией коронавируса пропорциональны проблеме и законны, однако по окончании кризиса они должны быть отменены, заявил председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Линос-Александр Сицилианос в пятницу.

"Государства ввели ограничения на свободу передвижения. Учитывая масштабность этого кризиса, такие ограничения имеют законную цель и (...) в большинстве случаев эти ограничения были пропорциональны преследуемой цели, были необходимы и соответствовали основам демократического общества", - сказал Сицилианос в своем видеообращении к участникам Петербургского юридического форума, который в связи с распространением коронавируса впервые проходит онлайн.

Председатель ЕСПЧ подчеркнул, что все ограничения должны носить временный характер и "должны быть отменены после того, как закончится кризис".

"Эффективный ответ на эту угрозу (пандемии - ИФ) - это одно из обязательств государств с точки зрения защиты жизни и права на жизнь. Нахождение правильного баланса между защитой общественного здравоохранения и правами отдельного человека - это дело не легкое", - добавил Сицилианос.

Глава ЕСПЧ также признал, что запрет на собрания является необходимой мерой в сложившейся ситуацией. Вакцинация или принудительное медицинское лечение, отметил Сицилианос, возможно, но должно быть обусловлено медицинскими соображениями.

В тоже время глава ЕСПЧ отметил, что ситуация с распространением коронавируса в мире негативно воздействует и на деятельность судов.

"Необходимо принять все усилия, чтобы снизить эти негативные воздействия. В то же время это может быть уникальным случаем, когда мы можем стимулировать развитие электронного правосудия, когда мы можем решать многие вопросы", - сказал он.

Сицилианос не исключил поступления в будущем в ЕСПЧ жалоб от граждан на ограничительные меры. При этом он отметил, что суд объективно подойдет к их рассмотрению и оценке справедливости принятых государствами тех или иных ограничительных мер.