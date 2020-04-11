В десятках турецких городов ввели комендантский час из-за коронавируса

Турция с 47 тыс. случаев COVID-19 занимает 9-е место в мире по числу заболевших

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48 часов комендантского часа в 31 турецком городе в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"Комендантский час был введен министерством внутренних дел в 31 крупном городе до 24 часов 12 апреля", - сообщает агентство.

Подробности реализации принятого решения пока не приводятся.

В Турции по состоянию на пятницу было подтверждено более 47 тыс. случаев COVID-19 (9-е место в мире), умерли 1006 человек, вылечились 2423 пациента.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, в стране было проведено более 307 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее этой весной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о приостановке въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдак.

Кроме того, в стране действуют ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов. Жители страны обязаны носить маски в местах скопления людей.

Турция также ограничила перемещение своих войск на севере Сирии во избежание распространения коронавируса COVID-19.