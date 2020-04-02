Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Власти Бельгии создадут рабочую группу по возврату к нормальной жизни после COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес формирует рабочую группу, в задачу которой входит планирование действий по поэтапной отмене кризисных мер и режима изоляции населения, связанных с COVID-19, сообщила в четверг газета Le Soir.

Пандемия коронавируса

Издание отмечает, что руководителем группы назначен ученый, которому будут помогать видные экономисты. "Цель рабочей группы - разработать своего рода график на будущее", - пишет Le Soir.

Идея проекта - шаги в обратном направлении по отношению к мерам, которые в марте поэтапно привели к действующим в данный момент ограничениям и изоляции.

Предполагается сначала открыть школы, затем - все магазины, сеть общественного питания, разрешить собрания до 1 тыс. человек и осуществлять другие смягчения режима.

Это самая общая схема, на данной стадии просто эскиз, уточняет издание. Реально ход мероприятий будет зависеть от развития в ближайшие недели ситуации с распространением коронавируса, от подхода, избранного для тестирования населения, от ряда параметров в области здравоохранения и экономики.

Тем не менее, группа будет работать над предложениями по восстановлению нормального порядка жизни, говорится в публикации.

По данным на 2 апреля, в Бельгии зафиксированы почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 828 скончались.

Во вторник, 31 марта, сообщалось, что возвращение к нормальному режиму работы после всеобщей изоляции обсуждают также и власти Италии.

Бельгия Софи Вильмес

Новости по теме

Новости

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

В украинском Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 46 тысяч человек

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Коронавирус унес жизни свыше 30 тысяч человек в Европе

Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке

Число заболевших COVID-19 в США превысило 200 тысяч

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');