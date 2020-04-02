Власти Бельгии создадут рабочую группу по возврату к нормальной жизни после COVID-19
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес формирует рабочую группу, в задачу которой входит планирование действий по поэтапной отмене кризисных мер и режима изоляции населения, связанных с COVID-19, сообщила в четверг газета Le Soir.
Издание отмечает, что руководителем группы назначен ученый, которому будут помогать видные экономисты. "Цель рабочей группы - разработать своего рода график на будущее", - пишет Le Soir.
Идея проекта - шаги в обратном направлении по отношению к мерам, которые в марте поэтапно привели к действующим в данный момент ограничениям и изоляции.
Предполагается сначала открыть школы, затем - все магазины, сеть общественного питания, разрешить собрания до 1 тыс. человек и осуществлять другие смягчения режима.
Это самая общая схема, на данной стадии просто эскиз, уточняет издание. Реально ход мероприятий будет зависеть от развития в ближайшие недели ситуации с распространением коронавируса, от подхода, избранного для тестирования населения, от ряда параметров в области здравоохранения и экономики.
Тем не менее, группа будет работать над предложениями по восстановлению нормального порядка жизни, говорится в публикации.
По данным на 2 апреля, в Бельгии зафиксированы почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 828 скончались.
Во вторник, 31 марта, сообщалось, что возвращение к нормальному режиму работы после всеобщей изоляции обсуждают также и власти Италии.