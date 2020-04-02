Власти Бельгии создадут рабочую группу по возврату к нормальной жизни после COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес формирует рабочую группу, в задачу которой входит планирование действий по поэтапной отмене кризисных мер и режима изоляции населения, связанных с COVID-19, сообщила в четверг газета Le Soir.

Издание отмечает, что руководителем группы назначен ученый, которому будут помогать видные экономисты. "Цель рабочей группы - разработать своего рода график на будущее", - пишет Le Soir.

Идея проекта - шаги в обратном направлении по отношению к мерам, которые в марте поэтапно привели к действующим в данный момент ограничениям и изоляции.

Предполагается сначала открыть школы, затем - все магазины, сеть общественного питания, разрешить собрания до 1 тыс. человек и осуществлять другие смягчения режима.

Это самая общая схема, на данной стадии просто эскиз, уточняет издание. Реально ход мероприятий будет зависеть от развития в ближайшие недели ситуации с распространением коронавируса, от подхода, избранного для тестирования населения, от ряда параметров в области здравоохранения и экономики.

Тем не менее, группа будет работать над предложениями по восстановлению нормального порядка жизни, говорится в публикации.

По данным на 2 апреля, в Бельгии зафиксированы почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 828 скончались.

Во вторник, 31 марта, сообщалось, что возвращение к нормальному режиму работы после всеобщей изоляции обсуждают также и власти Италии.