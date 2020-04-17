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Запорожье накрыла дымовая шапка неизвестного происхождения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Санитарные службы Запорожья, исследующие дымовую шапку, накрывшую город с утра пятницы, обнаружили в воздухе одного из районов города превышение допустимых концентраций сероуглерода и мелкодисперсной пыли, при этом источники задымленности в городе и Запорожском районе пока не выявлены.

Как сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, в пятницу поступило более 150 обращений жителей Запорожья на загрязнение атмосферного воздуха.

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В ходе проведения оперативных исследований с 11:00 до 12:00 по улице Казака Бабуры в Хортицком районе Запорожья выявлено превышение предельно допустимой концентрации содержания сероуглерода в атмосферном воздухе в 2,9 раз.

Также выявлено превышение в воздухе мелкодисперсной пыли: концентрация пыли РМ2,5 - 146 мкг/куб.м. (безопасная среднесуточная концентрация 25,0 мкг/куб.м.); концентрация пыли РМ10 - 170 мкг/куб.м. (безопасная - 50,0 мкг/куб.м.).

Также в Запорожском областном лабораторном центре утверждают, что горение леса в Чернобыле не влияет на состояние радиоактивности территории Запорожской области.

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На данное время результаты ежедневного радиационно-гигиенического мониторинга гамма-фона в Запорожье в контрольной точке на улице Рекордной не превышают показателей многолетних наблюдений в данной точке и составляют 0,12 мкЗв/ч.

По информации департамента информационной деятельности Запорожской облгосадминистрации, в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины с 10:00 пятницы также принимают информацию о задымленности атмосферного воздуха в разных районах города Запорожья и Запорожском районе.

"Для проведения разведки и выявления очагов задымления в разных направлениях было направлено пять единиц техники и 20 человек личного состава. Спасатели ГСЧС провели мониторинг, но не выявили источников задымления", - отмечается в сообщении.

При этом на данное время на территории региона не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к задымленности воздуха в таких масштабах.

Жители Запорожья в социальных сетях отмечают, что подобной дымовой шапки сразу над всем городом они не припомнят.

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Запорожье Запорожский район Украина ГСЧС

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