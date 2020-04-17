Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,15 млн

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 09:00 по московскому времени пятницы зафиксировано 2 млн 158 тыс. 594 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 145 533, человек сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

За истекшие стуки число инфицированных в мире увеличилось на 94 794 человека, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 13 513 человек.

За день до этого суточный рост числа заразившихся составил 81 834 человека, число жертв инфекции увеличилось на 5 298 человек.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 33 286 человек, выявлен 671 331 инфицированный COVID-19.

В Испании число зараженных достигло 184 тыс. 948 при 19 315 умерших, в Италии - 168 941 (скончались 22 170), Франции - 147 091 (17 920), Германии - 137 698 (4 052), Великобритании - 104 177 (13 729), Иране - 77 955 (4 869), Турции - 74 193 (1 647), Бельгии - 34 809 (4 857), Канаде - 30 973 (1 231), Бразилии - 30 683 (1 947), Нидерландах - 29 383 (3 327), России - 27 938 (232), Швейцарии - 26 732 (1 281).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания, из них 1 549 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.