Число смертей от связанных с COVID-19 заболеваний в Испании снизилось

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Испании за истекшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 410 человек, что является самым низким суточным показателем с 22 марта, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения страны.

В минувшую субботу число умерших увеличилось на 565 человек. Наибольшее количество смертей в сутки - 950 - было зарегистрировано 2 апреля.

В Испании самое больше число инфицированных в Европе - по состоянию на воскресенье оно достигло 195 944 случаев, увеличившись за сутки на 4 218.

Страна занимает второе среди европейских стран после Италии место в мире по количеству связанной с коронавирусом смертности - 20 639 скончавшихся. В Италии умерли 23 227 человек.