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Мексика и США договорились продлить на 30 дней закрытие границы

Аналогичная ситуация - с границей между США и Канадой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Мексики и США пришли к соглашению о продлении на 30 дней запрета на "не жизненно важные" поездки через сухопутную границу двух стран в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают американские СМИ.

О таком закрытии границы изначально было объявлено 20 марта. Предполагалось, что эта мера будет действовать 30 дней.

Граница между США и Канадой также будет закрыта еще на 30 дней, отмечается в сообщениях.

В США с начала вспышки зарегистрировано 770 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 40 тыс. человек скончались. В Мексике за время пандемии заболело около 8,2 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 686 случаях.

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