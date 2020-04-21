В ВОЗ предупредили об опасности ранней отмены "коронавирусных" ограничений

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необоснованная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, чревата новыми вспышками инфекции.

Меры изоляции доказали свою эффективность, люди должны быть готовы к новому образу жизни, сказал на видеоконференции во вторник региональный директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи.

"По крайней мере, пока не будут найдены вакцина или очень эффективные методы лечения, этот процесс (изоляции - ИФ) должен стать нашей новой нормой", - подчеркнул эксперт ВОЗ.

По его словам, правительства, рассматривающие возможность отмены ограничительных мер, должны делать это осторожно и поэтапно, а также продолжать следить за эпидемической ситуацией. Пока коронавирус циркулирует, ни одна страна не застрахована от потенциальной новой вспышки, сказал он. "Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни", - повторил Касаи.

Касаи также отметил, что невозможно говорить о причине появления и месте начала распространения коронавируса. "Заключения пока не сделаны", - подчеркнул он. По его словам, "некоторые свидетельства указывают на животное происхождение вируса".

В понедельник, 20 апреля, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с COVID-19, но выразил надежду, что мир сможет "предотвратить эту трагедию".

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - подчеркнул гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.